Antenna 5G a Baida al posto dell’asilo M5S | Faremo un esposto in Procura

Il Movimento 5 Stelle di Palermo annuncia un esposto in Procura riguardo alla decisione del Comune di installare un’antenna 5G al posto di un asilo a Baida. La Regione condivide i dubbi sull’iter seguito, sollevando questioni sulla tutela dei cittadini e sulla trasparenza del processo. La vicenda evidenzia le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla pianificazione urbanistica in ambito tecnologico.

“Anche la Regione condivide i nostri dubbi sull’iter seguito dal Comune di Palermo per la realizzazione di un’antenna 5G al posto di un asilo a Baida. Depositeremo un esposto in Procura perché sulla vicenda si faccia piena chiarezza, a tutela della salute e dei diritti dei cittadini”. Lo hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: La Cgil contro il bando del comune di Venezia: «Punteggi anomali, faremo un esposto in Procura»

Leggi anche: “No all’antenna 5G”. In Comune ok alla sospensione dell’installazione a Castel di Leva