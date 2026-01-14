Ansia da visualizzato senza risposta | manuale di sopravvivenza psicologica agli smartphone
Quando uno schermo accende l’ansia. Un messaggio inviato, la spunta blu che compare, il silenzio che segue. Per molte persone questo semplice meccanismo diventa fonte di agitazione, pensieri ricorrenti e insicurezza. Non è raro che, anche in percorsi specifici, siano essi con Vittorio Maggi psicologo ad Alessandria o suoi colleghi altrove, emerga quanto la comunicazione digitale influenzi profondamente il benessere emotivo. L’ansia da “visualizzato senza risposta” non è superficialità, ma una reazione psicologica legata al bisogno di conferma, relazione e controllo in un contesto iperconnesso. Perché il silenzio digitale pesa così tanto?. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
