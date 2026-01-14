Annunciato il tour dei BTS | l’Italia per ora non c’è

Dopo mesi di attese e voci non confermate, è stato annunciato il tour dei BTS. Tuttavia, al momento, l’Italia non è inclusa nel calendario delle date ufficiali. La band sudcoreana riprenderà le esibizioni dal vivo in altre location, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vivere nuovamente le loro performance. Restano da attendere eventuali aggiornamenti sulla possibilità di una tappa italiana in futuro.

Dopo mesi di indiscrezioni, rumors, anticipazioni date a piccole dosi, è ora ufficiale: i BTS torneranno a esibirsi dal vivo. Il tour sarà legato al nuovo album -in uscita il 20 marzo, ma ancora senza titolo- e sarà «il più grande di sempre» nella storia della band. La tournée toccherà trentaquattro Paesi, per un totale di settantanove show. Date previste in Asia, America del Nord, Europa, Sud America e Australia. L' Italia, almeno per ora, non figura nei piani del gruppo sudcoreano. Il tour inizierà con tre tappe allo stadio Goyang, in Corea del Sud, il 9 aprile, e si estenderà fino al 2027. Per ora, i concerti previsti in Europa sono solo cinque: il 26 giugno si esibiranno a Madrid, il 1° luglio a Bruxelles, il 6 luglio a Londra, l'11 luglio a Monaco, il 17 luglio a Parigi.

