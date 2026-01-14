Annabella scomparsa nel nulla le ultime immagini della ragazza prima di sparire

Annabella è scomparsa nel nulla. Le ultime immagini la mostrano alle 22.18, mentre passa davanti a un distributore di Selvazzano, in sella alla sua bicicletta viola, indossando un giubbotto verde muschio, jeans e uno zaino rosso. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulle circostanze di quella sera. Continueranno le indagini per chiarire cosa sia accaduto e per ritrovarla.

È vestita con un giubbotto verde muschio, jeans e uno zaino rosso. Sono le 22.18 quando passa davanti a un distributore di benzina a Selvazzano, in sella alla sua bicicletta viola. La seconda immagine è delle 22.54: Annabella Martinelli viene ripresa dalle telecamere del municipio di Teolo. La terza è a Villa di Teolo, alle 23.06. Nel portapacchi ci sono due pizze chiuse in un cartone. Sono queste le ultime immagini della ragazza di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. A otto giorni dall'avvio delle ricerche, ancora senza esito sui Colli Euganei, il procuratore di Padova Antonello Racanelli ha autorizzato la diffusione dei frame delle telecamere, con l'obiettivo di favorire l'individuazione della giovane nel più breve tempo possibile.

