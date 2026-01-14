Annabella scomparsa il giallo delle pizze e dei profili social chiusi La famiglia | Non vogliamo spaventarla

Annabella Martinelli, 22 anni, è scomparsa a Teolo lo scorso 6 gennaio. La famiglia ha deciso di rendere privati i suoi profili social e non intende alimentare allarmismi, sottolineando il desiderio di rispettare la privacy della giovane. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le ricerche continuano nel tentativo di rintracciare Annabella e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

