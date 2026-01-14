Annabella Martinelli si indaga per sequestro di persona | le ultime foto prima della scomparsa

Le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa il 7 gennaio, proseguiranno almeno fino a venerdì. Le indagini sono in corso e al momento non emergono elementi che coinvolgano le sue amicizie. Sono state diffuse alcune delle ultime foto prima della scomparsa, mentre le autorità continuano a lavorare per ricostruire gli ultimi eventi e trovare eventuali tracce utili.

Andranno avanti almeno fino a venerdì le ricerche della studentessa 22enne scomparsa il 7 gennaio. Al momento nessuna ombra sulle sue amicizie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: le ultime foto prima della scomparsa Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, ora si indaga per sequestro di persona Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: si cercano tracce dai tabulati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona; Il mistero di Annabella, sentito l’ex fidanzato. Si indaga per sequestro di persona; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche sui Colli Euganei; Il mistero di Annabella: i 25 chilometri in bici, i due cartoni della pizza, le ricerche sui Colli e la pista del “passaggio”. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona. Il misero del profilo Facebook chiuso - La procura di Padova ha deciso di procedere per sequestro di persona contro ignoti nell'indagine ... notizie.tiscali.it

Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona - C’è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6 gennaio scorso. tpi.it

Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla - Questa è l’ipotesi di reato che ha permesso alla Procura di Padova di aprire un fascicolo e ai carabinieri di poter indagare a tutto ... ilmattino.it

Si fa appello a chiunque abbia incrociato Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. In particolare a chi l’avesse vista pedalare da Padova in direzione di Teolo la sera della scomparsa, ma anche a chi l’avesse i facebook

Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova adesso indaga per sequestro di persona x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.