Annabella Martinelli scomparsa | aperta inchiesta per sequestro di persona accertamenti su cellulare e profili social

È aperta un'inchiesta per sequestro di persona riguardo alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna. La giovane, scomparsa dalla serata del 7 gennaio, è al centro di indagini che comprendono accertamenti su cellulare e profili social. La polizia sta lavorando per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabilità.

Si indaga per sequestro di persona nell’inchiesta sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. La 22enne, residente a Teolo, è stata vista per l’ultima volta, poco dopo le 22, mentre pedalava zona degli ospedali di Padova fino ai Colli Euganei. Poi di lei più alcuna traccia. Aperta un’inchiesta per sequestro di persona. Ora la procura euganea ha deciso – come riportano Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem – di dare forma all’inchiesta ipotizzando il sequestro, a carico di ignoti, così da consentire ai carabinieri di poter avviare tutti gli accertamenti utili per tentare di ricostruire la sparizione della giovane, svolgendo accertamenti oltre che sui tabulati telefonici anche su chi ha operato per chiudere la pagina Facebook di Martinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Annabella Martinelli scomparsa: aperta inchiesta per sequestro di persona, accertamenti su cellulare e profili social Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, ora si indaga per sequestro di persona Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa di Unibo; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla…; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso. Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona - Anabella Martinelli, 22 anni, è irrintracciabile dal 6 gennaio, ha preso due pizze da asporto, ma della seconda persona non ci sono tracce, ritrovata la sua bici ... rtl.it

