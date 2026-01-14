Annabella Martinelli la procura di Padova indaga per sequestro di persona | continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne

La procura di Padova prosegue le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo, di cui non si hanno notizie dal 7 gennaio. Attualmente, si ipotizza uno sequestro di persona contro ignoti, e le ricerche sono in corso per rintracciare la giovane. La vicenda resta sotto approfondimento, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e assicurare eventuali responsabili.

Sequestro di persona contro ignoti. È questa la strada su cui indaga la procura di Padova per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno notizie dalla serata del 7 gennaio. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter fare luce sulla scomparsa della giovane, svolgendo accertamenti non solo sui tabulati telefonici, ma anche su chi ha operato per chiudere la pagina Facebook di Annabella. Le ultime immagini di Annabella Martinelli in sella alla sua bici. La sera del 6 gennaio, Annabella Martinelli è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa a Padova, la procura indaga per sequestro di persona Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona; Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo e video, tutte le ipotesi; Giovane scomparsa, procura di Padova indaga per sequestro di persona; Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona. Il mistero del profilo Facebook chiuso - La procura di Padova ha deciso di procedere per sequestro di persona contro ignoti nell'indagine ... notizie.tiscali.it

