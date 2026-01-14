Annabella Martinelli è stata portata via? Ipotesi sequestro per la studentessa scomparsa

Annabella Martinelli, studentessa universitaria scomparsa da Teolo (Padova) dopo l'Epifania, è al centro di un caso ancora irrisolto. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile sequestro. La vicenda ha suscitato preoccupazione e interesse, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla sua scomparsa.

La vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria scomparsa da Teolo (Padova) dopo l'Epifania, si tinge sempre più di giallo. La procura di Padova ha deciso di aprire un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, secondo quanto riporta la stampa locale.Annabella, che risulta.

Annabella, la 22enne scomparsa: si indaga per sequestro di persona. Il mistero delle pizze e dei profili social cancellati - La Procura di Padova indaga contro ignoti per sequestro di persona sulla vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna residente a Teolo, nel Padovano, di cui non ... msn.com

Annabella Martinelli, la Procura indaga per sequestro di persona. Il motivo della svolta e il mistero del profilo Fb - A distanza di oltre una settimana dalla sera del 6 gennaio, quando Annabella Martinelli, studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna ma residente a Teolo (Padova), è scomparsa nel ... msn.com

È sempre più un mistero la scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, residente a Padova con la famiglia. Della ragazza non si hanno notizie dalla sera dell’Epifania, quando è uscita di casa in bicicletta intorno alle facebook

Annabella Martinelli scomparsa, tutti i punti oscuri: qualcuno la aspettava La sosta in pizzeria e i video delle telecamere. «Sembrava confusa» x.com

