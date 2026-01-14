Anna Tatangelo | la prima uscita con la piccola Beatrice

Anna Tatangelo è stata recentemente avvistata a Roma con la sua nuova arrivata, Beatrice, in compagnia di Giacomo Buttaroni. Il paparazzo del settimanale Chi ha immortalato la famiglia durante una passeggiata, segnando la prima uscita pubblica della neonata. Questo momento rappresenta un passo importante per la cantante e il suo partner, che si sono mostrati sorridenti e sereni durante l'evento.

Anna Tatangelo: è nata la piccola Beatrice

Doppio augurio ad Anna Tatangelo! Oggi festeggiamo due volte: buon compleanno ad Anna e benvenuta alla sua piccola Beatrice, nata da pochissimi giorni. Un momento speciale, di quelli che riempiono il cuore: un nuovo anno di vita per lei e un facebook

