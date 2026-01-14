Anna Pettinelli gravemente offesa sui social Lei non ci sta e replica così
Anna Pettinelli ha ricevuto insulti pesanti e minacce di morte sui social, un episodio che ha suscitato grande sdegno. La conduttrice, opinionista e insegnante di canto, ha deciso di rispondere pubblicamente, denunciando il comportamento scorretto e ribadendo il suo impegno nel rispetto reciproco. Un episodio che evidenzia la necessità di maggiore attenzione e responsabilità nella comunicazione online.
Auguri di morte, parole vergognose contro cui ha deciso di scagliarsi pubblicamente. Si sta parlando di Anna Pettinelli: conduttrice radiofonica, opinionista tv e insegnante di canto ad Amici. La voce di RDS ha denunciato tutto sui social, replicando a tono.Le offese contro Pettinelli e la. 🔗 Leggi su Today.it
