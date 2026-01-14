Animali urbani il territorio rivisto con gli occhi dell’arte
“Animali urbani” è un progetto che invita a esplorare il territorio attraverso l’arte contemporanea. Promosso da Spazio Volta, propone mostre site-specific, installazioni immersive, laboratori e percorsi in collaborazione con il Museo Caffi, l’Oasi WWF di Valpredina e il Kilometro Rosso. L’obiettivo è sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale, offrendo un’occasione di riflessione e consapevolezza sul rapporto tra città, natura e arte.
PROGETTI. «Spazio Volta», centro d’arte contemporanea, propone una serie di mostre site-specific, installazioni immersive, laboratori e percorsi in collaborazione con il Museo Caffi, l’Oasi WWF di Valpredina e il Kilometro Rosso sui temi della sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
