Animali urbani il territorio rivisto con gli occhi dell’arte

“Animali urbani” è un progetto che invita a esplorare il territorio attraverso l’arte contemporanea. Promosso da Spazio Volta, propone mostre site-specific, installazioni immersive, laboratori e percorsi in collaborazione con il Museo Caffi, l’Oasi WWF di Valpredina e il Kilometro Rosso. L’obiettivo è sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale, offrendo un’occasione di riflessione e consapevolezza sul rapporto tra città, natura e arte.

