Angelo Onofri presenta il suo libro ambientato tra l' America e la Tuscia

Domenica 18 gennaio alle ore 16 a San Martino al Cimino, si terrà l'incontro con Angelo Onofri, che presenterà il suo libro ambientato tra l’America e la Tuscia. L’evento, parte della rassegna “Suggestioni dal borgo”, è promosso dal centro polivalente “Donna Olimpia” aps, in collaborazione con Italian Human Connections ets e con il sostegno del Comune di Viterbo. Un’occasione per scoprire un’opera che attraversa due mondi e culture diverse.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.