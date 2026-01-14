Angelo Onofri presenta il suo libro ambientato tra l' America e la Tuscia
Domenica 18 gennaio alle ore 16 a San Martino al Cimino, si terrà l'incontro con Angelo Onofri, che presenterà il suo libro ambientato tra l’America e la Tuscia. L’evento, parte della rassegna “Suggestioni dal borgo”, è promosso dal centro polivalente “Donna Olimpia” aps, in collaborazione con Italian Human Connections ets e con il sostegno del Comune di Viterbo. Un’occasione per scoprire un’opera che attraversa due mondi e culture diverse.
Domenica 18 gennaio alle ore 16 a San Martino al Cimino si apre la rassegna "Suggestioni dal borgo", promossa dal centro polivalente "Donna Olimpia" aps, in partenariato con Italian human connections ets e con il contributo del comune di Viterbo. Il primo appuntamento, organizzato presso il.
