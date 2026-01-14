Andreina Contessa alla guida di 7 musei di Firenze

Andreina Contessa è a capo di un complesso di sette musei a Firenze, che ospitano oltre 50.000 opere tra dipinti, sculture, arredi e altri oggetti d’arte. Con una superficie espositiva di oltre 18.000 metri quadrati, questa collezione rappresenta una delle più significative raccolte italiane, includendo la più vasta esposizione di opere di Michelangelo Buonarroti. La gestione di tali istituzioni sottolinea l'importanza culturale e storica del patrimonio fiorentino.

(Adnkronos) – Con 7 musei, una collezione di 50.632 opere d'arte – tra sculture, dipinti, arazzi, avori, gioielli, maioliche, medaglie, monete, tessuti, strumenti musicali, arredi e armi antiche – una superficie espositiva di più di 18mila metri quadrati e la più ricca raccolta di opere di Michelangelo Buonarroti al mondo il gruppo di musei statali

