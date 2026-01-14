Diesel ha annunciato la nomina di Andrea Rigogliosi come nuovo Chief Executive Officer. In questa veste, Rigogliosi riferirà direttamente a Ubaldo Minelli, amministratore delegato del gruppo Otb, proprietario del brand. La scelta mira a consolidare la leadership aziendale e a sostenere lo sviluppo strategico di Diesel nel mercato globale.

Diesel ha nominato Andrea Rigogliosi nuovo Chief Esecutive Officer. Riporterà direttamente a Ubaldo Minelli, amministratore delegato del gruppo Otb di Renzo Rosso che controlla il brand. «Sono molto felice del suo arrivo», ha commentato lo stilista. «Insieme alla squadra potrà valorizzare il potenziale del marchio in un momento evolutivo di cruciale importanza. Diesel è un brand magico, da sempre rappresenta una realtà unica nel panorama della moda. La direzione creativa di Glenn Martens ha saputo trasformarlo, riscoprendone il Dna più autentico e rendendolo più fresco e contemporaneo e sempre più amato dai giovani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Andrea Rigogliosi è il nuovo Ceo di Diesel

