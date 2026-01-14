Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales il retroscena | Si sono conosciuti a Capodanno a Madrid

Il primo gossip del 2026 riguarda Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, fotografati mentre lasciavano l’hotel L’Albereta in Franciacorta. Secondo alcune fonti, i due si sarebbero conosciuti a Capodanno a Madrid. La notizia, ancora senza conferme ufficiali, ha attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa e pubblico interessato alle vicende dei personaggi pubblici.

Il primo gossip del 2026 riguarda Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, paparazzati insieme mentre escono dall'hotel di lusso L'Albereta, in Franciacorta. Ora, a distanza di qualche giorno dalle immagini pubblicate da Chi, emergono le prime indiscrezioni sulla frequentazione tra il centauro e l'attrice spagnola. A fornirle è sempre il magazine di cronaca rosa secondo cui i due si sarebbero conosciuti a Madrid, in un locale, durante le festività natalizie. "Il loro interesse è nato durante le feste, quando abbiamo appreso che si erano visti in una discoteca di Madrid. Rocio si trovava nella capitale spagnola per una visita alla famiglia con le figlie.

