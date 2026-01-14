Ancora un' allerta smog | Pm10 oltre il limite in tutta l' Emilia Romagna

Un'allerta smog interessa nuovamente l'Emilia Romagna, con i livelli di PM10 che superano i limiti di sicurezza. La situazione richiede l'attuazione delle misure emergenziali previste per tutelare la salute pubblica. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare comportamenti responsabili per minimizzare l'esposizione all'inquinamento atmosferico.

I livelli di smog tornano sopra i limiti massimi per la salute e scatta di nuovo il bollino rosso, con le misure emergenziali che riguardano tutta l’Emilia Romagna.Smog e aria cattiva: la mappa dell'inquinamento in città e quali veleni respiriamoLo stop è stato imposto dallo sforamento del limite. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Maltempo Emilia-Romagna, Natale in allerta rossa: corsi d’acqua oltre la soglia limite Leggi anche: Allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso in tutte le province: fino a quando La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allerta smog, entrano in vigore le misure emergenziali; Aria irrespirabile, tornano le limitazioni a Reggio Emilia; Smog PM10 sotto i limiti | si torna alla manovra ordinaria. Ancora un'allerta smog: Pm10 oltre il limite in tutta l'Emilia Romagna - I livelli di smog tornano sopra i limiti massimi per la salute e scatta di nuovo il bollino rosso, con le misure emergenziali che riguardano tutta l’Emilia Romagna. bolognatoday.it

Smog e Pm10, tutta l'Emilia-Romagna in bollino rosso: il nuovo bollettino di Arpae e le misure emergenziali da rispettare - Peggiora l'allarme smog che era già in corso per Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia allargandosi a tutta la regione. corrieredibologna.corriere.it

ALLERTA SMOG, ENTRANO IN VIGORE LE MISURE EMERGENZIALI - Da domani, martedì 13 gennaio, entrano in vigore le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato della Regione Emilia Romagna in caso di superamento dei limiti delle PM10: fino a mercoledì 14 ... tvqui.it

Torna l'allerta smog in Emilia-Romagna, col bollino rosso dell'Arpae che scatta per le giornate di oggi (13 gennaio) e domani in quattro province: Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Tra le misure emergenziali, il divieto di circolazione dei veicoli facebook

Torna l'allerta smog in Emilia, bollino rosso in quattro province. Stop anche a Diesel Euro 5 a Reggio, Modena, Bologna e Ferrara #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.