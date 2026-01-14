Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica aggiornamento dati classi e alunni entro il 16 gennaio | obbligo per le scuole
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito, con nota del 29 dicembre, l’obbligo per le scuole di aggiornare entro il 16 gennaio i dati dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES), relativi a classi e alunni per l’anno scolastico 2025. Questo adempimento è fondamentale per garantire la corretta gestione delle risorse e la pianificazione delle attività scolastiche a livello regionale.
