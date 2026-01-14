La Tarros si avvicina alla pausa del girone di andata senza aver ancora disputato la prossima partita, dopo aver osservato il turno di riposo. Nonostante ciò, l’ultima giornata ha portato una certa soddisfazione, con le sconfitte di Empoli e Firenze, che permettono ai bianconeri di mantenere il settimo posto in classifica, in coabitazione con le due squadre toscane, grazie agli scontri diretti favorevoli.

La Tarros arriva al giro di boa senza aver giocato, avendo osservato il proprio turno di riposo, ma l’ultima giornata del girone di andata consegna comunque un mezzo sorriso al club dei Caluri: Empoli e Firenze cadono rispettivamente a Genova e Cecina garantendo così ai bianconeri il 7° gradino in classifica in compagnia proprio delle due compagini della provincia fiorentina, ma sulle quali hanno il vantaggio negli scontri diretti avendo vinto in entrambi i casi sul loro campo. Ripetersi nel risultato contro le due fiorentine anche al ritorno (il 1° febbraio contro Olimpia ed il 1° marzo contro Empoli), potendo tra l’altro sfruttare il fattore campo, significherebbe puntellare le proprie aspirazioni di accesso alla griglia playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Alzare i ritmi e puntare forte ai playoff"

