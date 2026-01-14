Altre scosse di terremoto nella notte con epicentro nel Ravennate | i dati del sismografo

Nella notte si sono registrate ulteriori scosse di terremoto nel territorio ravennate. Dopo le due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1 avvenute martedì mattina, i sismografi hanno evidenziato altri piccoli tremori nella zona. Questi eventi sismici confermano una situazione ancora instabile, richiedendo attenzione e monitoraggio continuo da parte delle autorità e delle popolazioni interessate.

Dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 sulla scala Richter che martedì mattina hanno spaventato tutta la Romagna, con epicentro nel Ravennate, la terra ha tremato ancora nel corso della notte. Si è trattato di due nuove scosse più lievi ma sempre nella stessa area, vale a.

