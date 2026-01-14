Alto impatto nel brindisino | dieci arresti Carabinieri

Nella provincia di Brindisi, i Carabinieri di San Vito dei Normanni hanno recentemente portato a termine un’operazione di controllo straordinario, denominata “Alto impatto”. L’intervento, disposto dal Comando Provinciale, ha portato all’arresto di dieci persone, nell’ambito di una strategia di rafforzamento della sicurezza territoriale. Questa attività rientra in un piano di controlli mirati finalizzati a garantire maggiore tutela per la comunità locale.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio: a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena di un anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per una serie di furti commessi a Mesagne e a Oria tra il mese di agosto 2024 e ottobre 2025;. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

