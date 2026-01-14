Almanacco | Giovedì 15 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’Almanacco di oggi, giovedì 15 gennaio, offre un’occasione per conoscere eventi storici, compleanni di figure importanti, il santo del giorno e un proverbio. Si tratta di un appuntamento quotidiano che permette di scoprire aspetti culturali e tradizioni legate a questa data, inserendoli nel contesto del calendario gregoriano. Un momento di riflessione e curiosità per comprendere meglio il passare del tempo e le sue ricorrenze.
Giovedì 15 Gennaio è il 15° giorno del calendario gregoriano. Mancano 350 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MauroProverbio di GennaioA San Maur (15 gennaio) una fred dal diàvol, a sant' Antoni (17 Gennaio) una fred dal demoniAccadde oggi1892 – James Naismith pubblica le regole.
