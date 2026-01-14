Allegri tedoforo a Borgomanero la solita ironia del tecnico del Milan | le sue parole – VIDEO

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha partecipato come tedoforo a Borgomanero, portando simbolicamente la Fiamma verso Milano-Cortina 2026. Le sue parole, caratterizzate dalla consueta ironia, hanno accompagnato un momento significativo nel percorso verso le Olimpiadi invernali. L’evento di questa mattina, 14 gennaio 2026, rappresenta un passo importante per la città e per il movimento olimpico italiano.

Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. Il tecnico livornese porta la Fiamma verso Milano-Cortina 2026 È un mercoledì mattina dal sapore storico quello vissuto oggi, 14 gennaio 2026, da Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan, solitamente immerso nelle tensioni tattiche di Milanello, si è concesso una parentesi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole – VIDEO Leggi anche: Milan, delirio a Borgomanero per Allegri tedoforo olimpico | VIDEO Leggi anche: Allegri Milan, le parole del tecnico verso il Sassuolo: «Napoli e Inter sono le favorite per lo scudetto» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allegri tedoforo verso Milano-Cortina 2026: il tecnico del Milan porta la Fiamma Olimpica. Allegri tedoforo per Milano-Cortina, emozionato con la Fiamma a Borgomanero - Il tecnico del Milan prima della sfida con il Genoa aveva detto: "Sarà un'emozione e un'esperienza meravigliosa. corrieredellosport.it

Fiamma olimpica, Massimiliano Allegri tedoforo a Borgomanero: "Una bellissima storia di sport" - Con questa frase Massimiliano Allegri riassume lo spirito con cui vive una parentesi diversa dal consueto campo di allenamento. ilgiornale.it

Milan, Massimiliano Allegri tedoforo per le strade di Borgomanero: le immagini - 001 tedofori della Fiamma Olimpica, nel suo viaggio verso Milano- tuttomercatoweb.com

Mister Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, tedoforo d’eccezione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (via @antonello__gioia e @lorenzodeangelis_) facebook

#Milan, #Allegri tedoforo: a Borgomanero (NO) porterà la fiamma olimpica prima di raggiungere Milanello x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.