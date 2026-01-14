Allegri non fa sconti | Il Milan ha i punti che merita ora servono equilibrio e cattiveria

Alla vigilia di Como-Milan, Massimiliano Allegri sottolinea l'importanza di mantenere equilibrio e determinazione. In conferenza stampa, l’allenatore evidenzia che il Milan ha i punti che merita e invita a guardare avanti con lucidità, senza lasciarsi condizionare da nostalgie o ansie. Un messaggio di concretezza e fiducia, volto a preparare la squadra in vista della sfida.

Alla vigilia di Como-Milan, Massimiliano Allegri si presenta in conferenza senza alzare la voce, ma con un messaggio chiaro: il Milan non deve guardarsi allo specchio con nostalgia né con ansia, ma con realismo e convinzione. I numeri non si discutono, si accettano. E da lì si riparte. I 40 punti e il concetto di merito. Allegri parte dalla classifica, che per lui non mente mai. "Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno. Ora bisogna pensare alle prossime 19 partite, al girone di ritorno, per fare punti e rimanere tra le prime quattro.

Dall’Inter al Milan, derby di mercato infuocato: Allegri fa festa - Milan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita ... calciomercato.it

I soldi di Juve e Milan puntati sul mattone a Torino e Milano. Max Allegri fa anche l’immobiliarista e Mps è suo inquilino a Follonica - L’allenatore dei rossoneri, ancora caro ai tifosi bianconeri, ha trasformato la sua Malpaso srl in una società di investimento immobiliare. msn.com

Allegri non fa sconti dopo Firenze “Milan poco lucido, gli stessi errori visti con il Genoa”. Il messaggio di Max è chiaro: il passo non è ancora da scudetto I rossoneri restano imbattuti contro le big, ma continuano a perdere punti pesanti contro le squadre x.com

