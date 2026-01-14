Allegri non fa sconti | Il Milan ha i punti che merita ora servono equilibrio e cattiveria

Da milanzone.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Como-Milan, Massimiliano Allegri sottolinea l'importanza di mantenere equilibrio e determinazione. In conferenza stampa, l’allenatore evidenzia che il Milan ha i punti che merita e invita a guardare avanti con lucidità, senza lasciarsi condizionare da nostalgie o ansie. Un messaggio di concretezza e fiducia, volto a preparare la squadra in vista della sfida.

Alla vigilia di Como-Milan, Massimiliano Allegri si presenta in conferenza senza alzare la voce, ma con un messaggio chiaro: il Milan non deve guardarsi allo specchio con nostalgia né con ansia, ma con realismo e convinzione. I numeri non si discutono, si accettano. E da lì si riparte. I 40 punti e il concetto di merito. Allegri parte dalla classifica, che per lui non mente mai. “Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno. Ora bisogna pensare alle prossime 19 partite, al girone di ritorno, per fare punti e rimanere tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

allegri non fa sconti il milan ha i punti che merita ora servono equilibrio e cattiveria

© Milanzone.it - Allegri non fa sconti: “Il Milan ha i punti che merita, ora servono equilibrio e cattiveria”

Leggi anche: Allegri fa i conti per vincere lo Scudetto e svela l’obiettivo del Milan: “Ci servono 40 punti”

Leggi anche: Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; Milan, Allegri: Mal di piccole? Ecco cosa l'Inter ha più di noi...; Allegri show in conferenza: “Sarò tedoforo a Milano-Cortina”; “Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria….

allegri fa sconti milanAllegri spazza via ogni dubbio: l’annuncio sul mercato del Milan - Adesso non ci sono più dubbi sul mercato del Milan di gennaio: Allegri ha fatto un annuncio chiaro e preciso in merito Siamo nel pieno di gennaio e il mercato è aperto. milanlive.it

allegri fa sconti milanDall’Inter al Milan, derby di mercato infuocato: Allegri fa festa - Milan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita ... calciomercato.it

allegri fa sconti milanI soldi di Juve e Milan puntati sul mattone a Torino e Milano. Max Allegri fa anche l’immobiliarista e Mps è suo inquilino a Follonica - L’allenatore dei rossoneri, ancora caro ai tifosi bianconeri, ha trasformato la sua Malpaso srl in una società di investimento immobiliare. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.