Max Allegri, allenatore del Milan, ha commentato la sfida contro il Como in vista del recupero della 16ª giornata di campionato. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come nel calcio sia difficile raggiungere la perfezione, poiché ciò porterebbe a vittorie costanti o a pareggi senza reti. Le parole di Allegri riflettono l’importanza di mantenere equilibrio e concentrazione in ogni partita, consapevoli delle sfide che il torneo presenta.

Max Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato col Como, recupero della 16esima giornata. Ricordiamo che c’era stata una trattativa per disputare questa partita a Perth, in Australia. La conferenza di Allegri. 40 punti sono quelli che deve avere il Milan e che ha meritato? «Sono quelli che abbiamo meritato sul campo, a prescindere da con chi li abbiamo fatti. È una buona base, ma bisogna pensare alle prossime 19 partite dove bisogna fare i punti che ci consentono di rimanere tra le prime quattro.» Che esperienza è stata da tedoforo? Aveva una passione tra gli sport invernali? «Una bellissima esperienza, soprattutto c’era un sacco di gente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: «Nel calcio è impossibile tutto sia perfetto, altrimenti vincerebbe sempre la stessa o le partite finirebbero 0-0»

