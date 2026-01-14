Allegri mette un punto al mercato del Milan | Arriviamo con questi giocatori fino alla fine

Massimiliano Allegri ha confermato che il mercato del Milan si conclude con l’attuale rosa. Il tecnico rossonero ha sottolineato che la squadra è già composta in modo adeguato e che l’obiettivo principale è il benessere del gruppo e la propria soddisfazione. Nessun nuovo innesto è previsto, e la rosa rimarrà invariata fino alla fine del mercato.

Mercato Milan, Allegri blocca la cessione: serve un sostituto - Massimiliano Allegri ha le idee chiare: porte chiuse ad una cessione immediata per il calciatore, serve prima il giusto ricambio. spaziomilan.it

Milan, Allegri: "Quota scudetto a 86/88 e per la Champions 74 punti" - 88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano ... rainews.it

NKUNKU, KIM, ZIRKZEE, MAIGNAN: IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN Con Pietro Balzano Prota

De Rossi imbriglia Allegri in tre mosse Joe Zagari A bocce ferme, trascorse ventiquattr'ore da quel rigore che ci avrebbe potuto regalare un inizio dell'anno calcisticamente diverso, vediamo come e quando Daniele De Rossi è riuscito a mettere le briglie facebook

#Milan, Massimiliano #Allegri : “ #Fullkrug Sta migliorando la condizione, a #Cagliari è entrato e ha fatto vedere che si mette a disposizione e che ha caratteristiche che non abbiamo. Si è presentato bene.” #MilanGenoa x.com

