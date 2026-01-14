Allegri mette un punto al mercato del Milan | Arriviamo con questi giocatori fino alla fine

Massimiliano Allegri ha confermato che il mercato del Milan si conclude con l’attuale rosa. Il tecnico rossonero ha sottolineato che la squadra è già composta in modo adeguato e che l’obiettivo principale è il benessere del gruppo e la propria soddisfazione. Nessun nuovo innesto è previsto, e la rosa rimarrà invariata fino alla fine del mercato.

Allegri non ha bisogno di altri innesti sul mercato per rinforzare il Milan: "La rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti e soprattutto che sia contento io". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

