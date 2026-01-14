Allegri | Inter-Napoli bella partita | noi lavoriamo per…

Alla vigilia della sfida tra Milan e Como, Allegri ha commentato la recente partita tra Inter e Napoli, evidenziando la qualità tecnica del confronto. Secondo l’allenatore, l’intensità di una partita dipende dalla fluidità del gioco e dalla velocità della palla, piuttosto che dalla corsa. Un ragionamento che riflette l’attenzione alla tecnica e alla strategia come elementi fondamentali nel calcio di alto livello.

Allegri. Alla vigilia del match del Milan contro il Como, Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa la partita di domenica sera tra Inter e Napoli, sottolineando la qualità tecnica del confronto: “ Inter-Napoli è stata veramente una bella partita ma perché hanno giocato molto bene tecnicamente: l’intensità della partita non la dà la corsa, la corsa è una componente se la palla viaggia forte “. Per il tecnico rossonero, il ritmo elevato e la precisione negli scambi sono stati gli elementi chiave del match. Allegri ha poi evidenziato la continuità dei due club negli ultimi anni: “ L’Inter sono sei anni che, a parte nel 202223, non esce dalle prime due; il Napoli negli ultimi 12 anni è rimasto solo due anni fuori dalla Champions, hanno fatto un lavoro molto importante “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Coppa Italia, Allegri: “Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita” Leggi anche: Inter-Milan, Allegri: “Leao ha fatto un passo avanti. Bisogna fare una bella partita” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, Allegri post Firenze: Non penso a Inter-Napoli, mancano 34-36 punti per entrare in Champions; Spalletti, Allegri e il polemichetto Conte: meglio Chivu tutta la vita. Berti infiamma Inter-Napoli; Diversamente Milano: Chivu brillante e sprecone, Allegri sparagnino e cinico; Chivu, la frecciata a Conte accende Inter-Napoli: «Io non vengo mai a piangere per quello che non ho, risolvo i problemi». Allegri: “Inter-Napoli veramente bella e vi spiego perché! E sono sei anni che i nerazzurri…” - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Como, ha parlato così di Inter- msn.com

