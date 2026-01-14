Allegri | Esperienza da Tedoforo bellissima Lo sport è meraviglioso perché ci sono regole e disciplina

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha condiviso la sua esperienza come tedoforo, sottolineando la bellezza dello sport basata su regole e disciplina. Prima della partita contro il Como, ha evidenziato l'importanza di valori fondamentali nello sport, evidenziando come questi contribuiscano a creare un ambiente di rispetto e crescita personale. Le sue parole riflettono l’approccio equilibrato e concentrato che caratterizza la sua carriera e il suo modo di allenare.

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un commento all'esperienza da Tedoforo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

