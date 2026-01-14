Oggi a Dubai si svolge una giornata importante per la Virtus, che presenta la domanda per un posto stabile in Eurolega e si prepara alla sfida delle 17. Nel frattempo, Brandon Taylor lascia il club per il Panionios, mentre Zanetti richiede una licenza decennale. Sono momenti di evoluzione e cambiamento per il team, con obiettivi chiari per il futuro.

La Virtus vola a Dubai, saluta Brandon Taylor e punta a ottenere una licenza decennale in Eurolega. E’ stata una giornata di novità quella di ieri in casa bianconera. Mentre da una parte la squadra ha lasciato Bologna con destinazione gli Emirati Arabi Uniti in vista del confronto di domani pomeriggio con Dubai di Awudu Abass (assente l’altro ex Mouhammadou Jaiteh infortunato), dall’altra la società ha salutato e ringraziato Brandon Taylor. Il playmaker americano arrivato nella scorsa primavera e che aveva fatto sbocciare la Virtus, diventando determinante per la vittoria del diciassettesimo tricolore, da ieri non è più un giocatore bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alle 17 la sfida, mentre il club ha presentato domanda per garantirsi un posto fisso nel massimo torneo. taylor passa al panionios. Eurolega, oggi a Dubai. Zanetti chiede la licenza decennale

