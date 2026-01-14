Allarme incendio al maneggio di Solbiate con Cagno | soccorso un 72enne

Da quicomo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso il maneggio di Solbiate con Cagno, in località Paradiso. L’incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi, con il coinvolgimento di un uomo di 72 anni. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre gli agenti sono impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e di messa in sicurezza della zona.

Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, a Solbiate con Cagno, dove un incendio è divampato al maneggio in località Paradiso. L’allarme è scattato intorno alle ore 15, con l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco per la gestione delle fiamme.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Leggi anche: Doppio incendio nella notte, un maneggio dismesso avvolto dalle fiamme

Leggi anche: Merenda di Natale al maneggio: open day con una lezione omaggio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Allarme incendio al maneggio di Solbiate con Cagno: soccorso un 72enne - Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, a Solbiate con Cagno, dove un incendio è divampato al maneggio in località Paradiso. quicomo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.