Allarme incendio al maneggio di Solbiate con Cagno | soccorso un 72enne

Oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso il maneggio di Solbiate con Cagno, in località Paradiso. L’incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi, con il coinvolgimento di un uomo di 72 anni. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre gli agenti sono impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e di messa in sicurezza della zona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.