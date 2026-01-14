Allarme incendio al maneggio di Solbiate con Cagno | soccorso un 72enne
Oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso il maneggio di Solbiate con Cagno, in località Paradiso. L’incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi, con il coinvolgimento di un uomo di 72 anni. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre gli agenti sono impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e di messa in sicurezza della zona.
Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, a Solbiate con Cagno, dove un incendio è divampato al maneggio in località Paradiso. L’allarme è scattato intorno alle ore 15, con l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco per la gestione delle fiamme.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it
L'allarme è scattato per l'incendio improvviso di una macchina imballatrice, utilizzata per il confezionamento delle rotoballe di fieno facebook
