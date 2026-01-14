Alla pensilina dei bus vetrata rotta da giorni I pendolari protestano

Da giorni, la pensilina dei bus di Marina di Pietrasanta è danneggiata e priva di copertura. I pendolari sono costretti ad aspettare sotto la pioggia, senza poter sedere o ripararsi adeguatamente. La situazione, ormai nota, continua a suscitare discussioni tra cittadini e autorità locali, mentre i residenti chiedono interventi tempestivi per garantire sicurezza e comfort ai viaggiatori.

Marina di Pietrasanta, 14 gennaio 2026 – Costretti a stare in piedi senza calpestare i vetri in terra. O peggio ancora, ad aspettare il bus in mezzo alla carreggiata. Che non è di una strada qualunque ma del lungomare. Succede a Focette, dove da diversi giorni la vetrata lato ciclopista della pensilina è stata probabilmente abbattuta dai soliti vandali, finendo in mille pezzi in mezzo ai pochi metri quadri a disposizione dei pendolari. Dai quali arriva un'accalorata mail di protesta. "Sono decine di giorni – scrivono – che reclamiamo inutilmente la rimozione della vetrata rotta e finita in terra.

