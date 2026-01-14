Alberto Urso e Gigi D’Alessio si uniscono in una nuova interpretazione di

, frutto di un’amicizia tra i due artisti. Sarà disponibile da venerdì 16 gennaio su tutte le piattaforme digitali Non dirgli mai, la rivisitazione intensa e personale di Alberto Urso dello storico brano di Gigi D’Alessio, interpretata per la prima volta in un emozionante duetto tra il tenore siciliano e il cantautore napoletano. Il brano rappresenta un incontro artistico autentico e profondo, nato da un’amicizia che lega Alberto Urso e Gigi D’Alessio da diversi anni. Una collaborazione che unisce due mondi musicali apparentemente diversi ma intimamente affini, capaci di dare nuova vita a una canzone amatissima dal pubblico, mantenendone intatta l’anima e amplificandone l’emozione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Alberto Urso duetta con Gigi D’Alessio in una nuova versione di Non dirgli mai

Leggi anche: Gigi D’Alessio duetta con Jovanotti nel singolo Diamanti e oro

Leggi anche: Alex Britti duetta con Mario Biondi in una nuova versione del brano Gelido

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Non dirgli mai" è il titolo di una canzone di Alberto Urso in collaborazione con Gigi D'Alessio, uscita il 16 gennaio 2026, che fa parte del suo repertorio più recente dopo brani come "Reale" e "Come noi mai". Si tratta di un nuovo singolo che segue la sua carri facebook