Alberto Urso duetta con Gigi D’Alessio in una nuova versione di Non dirgli mai

Alberto Urso e Gigi D’Alessio si uniscono in una nuova interpretazione di

, frutto di un’amicizia tra i due artisti. Sarà disponibile da  venerdì 16 gennaio  su tutte le piattaforme digitali  Non dirgli mai, la rivisitazione intensa e personale di  Alberto Urso  dello storico brano di  Gigi D’Alessio, interpretata per la prima volta in un emozionante duetto tra il tenore siciliano e il cantautore napoletano. Il brano rappresenta un incontro artistico autentico e profondo, nato da un’amicizia che lega Alberto Urso e Gigi D’Alessio da diversi anni. Una collaborazione che unisce due mondi musicali apparentemente diversi ma intimamente affini, capaci di dare nuova vita a una canzone amatissima dal pubblico, mantenendone intatta l’anima e amplificandone l’emozione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

