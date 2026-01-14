Al via in Germania il processo esemplare ai militanti antifa

In Germania è iniziato un processo che coinvolge sei giovani antifascisti, accusati dalla procura federale di aver costituito un’organizzazione criminale dedicata all’omicidio. I militanti rischiano pene che superano i venti anni di carcere. L’episodio rappresenta un esempio significativo nel panorama giudiziario tedesco, evidenziando le implicazioni legali e sociali delle attività di gruppi antifascisti.

Il processo di internazionalizzazione dell’Anna Frank: un’esperienza europea che coinvolge tutta la comunità scolastica Gli studenti e i docenti hanno partecipato, e continuano a farlo, alla mobilità in diversi Paesi europei, come la Grecia, la Germania, l’Irland - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.