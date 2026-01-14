Al via in Germania il processo esemplare ai militanti antifa
In Germania è iniziato un processo che coinvolge sei giovani antifascisti, accusati dalla procura federale di aver costituito un’organizzazione criminale dedicata all’omicidio. I militanti rischiano pene che superano i venti anni di carcere. L’episodio rappresenta un esempio significativo nel panorama giudiziario tedesco, evidenziando le implicazioni legali e sociali delle attività di gruppi antifascisti.
Sei giovani antifascisti tedeschi rischiano oltre venti anni di galera dopo che la procura federale li ha accusati di avere messo in piedi nientemeno che «un’organizzazione criminale dedita all’omicidio». Secondo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: “Apologia del fascismo”, Avanguardia Torino verso il processo: chiesto il processo per 17 militanti
Leggi anche: Usa: gruppi Antifa di Italia, Germania e Grecia inseriti nella lista terrorismo
Al via in Germania il processo a White Tiger: accusato di istigazione al suicidio e pedopornografia - Un 21enne è accusato di aver deliberatamente manipolato bambini in tutto il mondo e di averli spinti all'autolesionismo, e in un caso al suicidio. msn.com
Il processo di internazionalizzazione dell’Anna Frank: un’esperienza europea che coinvolge tutta la comunità scolastica Gli studenti e i docenti hanno partecipato, e continuano a farlo, alla mobilità in diversi Paesi europei, come la Grecia, la Germania, l’Irland - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.