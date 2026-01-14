Al Teatro del Fuoco musica gags e solidarietà con lo show ' Fra scherzo e realtà'
Venerdì 30 gennaio, al Teatro del Fuoco, si terrà lo spettacolo ‘Fra scherzo e realtà’, un evento che unisce musica, cabaret e solidarietà. A partire dalle 21, cantanti e comici locali si esibiranno sul palco, offrendo un programma ricco di intrattenimento e convivialità. Un’occasione per trascorrere una serata piacevole, sostenendo iniziative a favore della comunità.
Venerdì 30 gennaio a partire dalle 21 cantanti e cabarettisti locali si alterneranno sul palco del Teatro del Fuoco nello show ‘Fra scherzo e realtà’ per una serata all’insegna di musica, gags e solidarietà. Tra gli ospiti ci saranno Giovanna Russo (finalista di ‘The Voice Senior’) e Sophia Renna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
