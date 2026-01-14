Al Teatro del Fuoco musica gags e solidarietà con lo show ' Fra scherzo e realtà'

Venerdì 30 gennaio, al Teatro del Fuoco, si terrà lo spettacolo ‘Fra scherzo e realtà’, un evento che unisce musica, cabaret e solidarietà. A partire dalle 21, cantanti e comici locali si esibiranno sul palco, offrendo un programma ricco di intrattenimento e convivialità. Un’occasione per trascorrere una serata piacevole, sostenendo iniziative a favore della comunità.

Dal 15 al 21 Gennaio (Venerdì 16 CHIUSO per Teatro) A V A T A R - Fuoco e Cenere in 3D (4K) Spettacolo Unico ore 20:00 - in 3D 100% adrenalina, 100% emozione. Questo mondo ha radici molto più profonde di quanto immagini. Guarda il facebook

