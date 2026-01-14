Al Napoli sono mancate le energie anche perché giocano sempre gli stessi Martedì dentro fuori in Champions

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Parma, evidenziando alcune difficoltà in fase offensiva e una mancanza di energie, probabilmente legata alla rotazione limitata della rosa. Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, la prima parte della partita era stata positiva, ma nel secondo tempo i partenopei non sono riusciti a consolidare la superiorità. Con l’approccio attuale, martedì si deciderà la qualificazione in Champions League.

Il Napoli pareggia in casa 0-0 col Parma. Massimo Ugolini da Sky Sport: «Conte non può essere soddisfatto, bene il primo tempo poi però non ha legittimato la superiorità nel secondo tempo. Il Napoli ha sì creato occasioni, mettendo tante volte la palla nell’area però gli attaccanti sono mancati. Giocando sempre con gli stessi, le energie vengono a mancare, sia le energie mentali che quelle fisiche. Il Napoli va avanti da mesi con questa situazione di emergenza. Ci si aspettava qualcosa di più da Neres, poi è stato sostituito da Stellini, immaginiamo su indicazione di Conte. Lucca è entrato al suo posto e non ha brillato negli ultimi cinque minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

