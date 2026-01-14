Al mercatino spuntano due pistole giocattolo senza tappo rosso | denunciato dalla Polizia Locale

Durante un controllo al mercatino di Savignano, la Polizia Locale ha individuato due pistole giocattolo prive del tappo rosso obbligatorio. Le armi sono state sequestrate e il venditore ambulante è stato denunciato. La normativa italiana richiede l’uso del tappo rosso per i giocattoli che imitano armi da fuoco, al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali fraintendimenti.

Al mercatino sono spuntate due pistole giocattolo senza l'obbligatorio tappo rosso e gli agenti della Municipale le hanno sequestrate, oltre a denunciare il venditore ambualante a Savignano. Domenica scorsa una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fatto controlli nel.

