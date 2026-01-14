Al Cineteatro Victor arrivano Gli Scalcagnati con la commedia Fino a domani

Il Cineteatro Victor ospita la compagnia Gli Scalcagnati di Rimini con la commedia “Fino a domani”, in scena sabato 17 gennaio alle ore 21. Uno spettacolo che propone un sorriso attraverso una narrazione semplice e autentica, offrendo al pubblico un momento di relax e di riflessione. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro di qualità e delle storie condivise.

"Fino a domani" è il titolo dello spettacolo che la compagnia "Gli scalcagnati" di Rimini porterà in scena sabato 17 gennaio (ore 21.15) al Cineteatro Victor nell'ambito della rassegna Teatro Fuoricittà 2025-26, promossa dal Teatro delle Lune e dalla Cooperativa Amicizia di san Vittore.

