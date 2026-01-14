Le immagini provenienti dal Brasile mostrano una partita di calcio interrotta a causa di un incendio che ha coinvolto il campo. I calciatori appaiono disperati e la scena riflette le difficoltà crescenti legate ai cambiamenti climatici. Un episodio che evidenzia come le condizioni ambientali possano influenzare anche gli eventi sportivi più tradizionali, sottolineando l’urgenza di affrontare con serietà le questioni ambientali a livello globale.

Le immagini che arrivano dal Brasile hanno dell’incredibile e raccontano di un calcio costretto a fare i conti con l’esasperazione climatica. Durante la sfida della ‘Copinha’ – il più prestigioso torneo Under 20 brasiliano – tra Novorizontino e Juventude Samas, gli spettatori hanno assistito a una scena mai vista: i calciatori si sono fermati, si sono seduti sul terreno di gioco e si sono tolti gli scarpini per refrigerare con l’acqua i piedi che bruciavano in maniera insostenibile. Il colpevole non era solo il sole di Itaquaquecetuba, ma il materiale sintetico del campo che ha trasformato il rettangolo verde in una vera e propria piastra rovente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aiuto! Brucia tutto!”. Partita interrotta, calciatori disperati. Cosa è successo, terribile

