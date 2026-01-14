MONTE ARGENTARIO "Sistema una stanza del Forte", l’appello alle imprese e agli artigiani del territorio. Il Forte Pozzarello è un bene storico che merita di essere recuperato, curato e restituito alla collettività con dignità e rispetto. Per questo motivo la Confraternita di Misericordia, che ne detiene la concessione, lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese edili, agli artigiani muratori, agli imbianchini e ai professionisti del settore, invitandoli a partecipare a un’iniziativa concreta e solidale: la tinteggiatura delle stanze del Forte, secondo il principio semplice ma efficace di "una stanza per uno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aiutaci a sistemare una stanza al Forte"

Aiutaci a sistemare una stanza al Forte.

E si riparte ....... Nel ringraziare tutti coloro che nel periodo Natalizio ci hanno sostenuto e supportato... noi ci prepariamo ad affrontare questo 2026 nel migliore dei modi.... Intanto cerchiamo di sistemare la nostra sede ..... e in questo momento avremmo bis - facebook.com facebook