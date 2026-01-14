Aipd e residenza il Focolare | al via a Brindisi il progetto Abbracci di Solidarietà

A Brindisi è iniziato il progetto “Abbracci di Solidarietà”, promosso da Aipd in collaborazione con la Residenza “Il Focolare”. L’iniziativa mira a favorire incontri intergenerazionali, promuovendo inclusione e solidarietà all’interno della comunità locale. Attraverso attività condivise, si intende creare un ponte tra generazioni diverse, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini.

