Aipd e residenza il Focolare | al via a Brindisi il progetto Abbracci di Solidarietà

A Brindisi è iniziato il progetto “Abbracci di Solidarietà”, promosso da Aipd in collaborazione con la Residenza “Il Focolare”. L’iniziativa mira a favorire incontri intergenerazionali, promuovendo inclusione e solidarietà all’interno della comunità locale. Attraverso attività condivise, si intende creare un ponte tra generazioni diverse, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini.
BRINDISI - È partito a Brindisi il progetto “Abbracci di Solidarietà – Incontri intergenerazionali per costruire comunità inclusive”, promosso da Aipd Brindisi in collaborazione con la Residenza per anziani “Il Focolare”.L’iniziativa coinvolge un gruppo di giovani con sindrome di Down e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Apid e residenza il Focolare: al via a Brindisi il progetto “Abbracci di Solidarietà”.
