AgriCat 2026 | al via le denunce di sinistro precompilate e digitali

A partire dal 2026, il Fondo AgriCat introduce procedure digitali e precompilate per la denuncia dei danni causati da eventi climatici estremi come gelo, brina e siccità. Questa novità mira a semplificare e velocizzare il processo di segnalazione, offrendo agli agricoltori uno strumento più efficiente per tutelare le proprie produzioni. Di seguito, le principali caratteristiche e modalità di accesso alle nuove procedure.

Agricoltura, al via nuove procedure Agricat contro i rischi climatici - Dal 2026 passaggi più semplici e digitali per la presentazione delle denunce di sinistro legate agli eventi catastrofali ... dire.it

Agricoltura, dal 2026 meno burocrazia per denunciare i danni contro i rischi climatici - Nuove procedure più semplici e digitali per presentare le denunce dei danni legati agli eventi catastrofali in agricoltura, in particolare per gelo/brina e siccità. ansa.it

GELATE NEI CAMPI Coldiretti invita le aziende agricole colpite a presentare tempestivamente le denunce di danno al Fondo Agricat. #lattacco #coldirettipuglia #gelate #capitanata #agricat facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.