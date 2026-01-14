AgriCat 2026 | al via le denunce di sinistro precompilate e digitali
A partire dal 2026, il Fondo AgriCat introduce procedure digitali e precompilate per la denuncia dei danni causati da eventi climatici estremi come gelo, brina e siccità. Questa novità mira a semplificare e velocizzare il processo di segnalazione, offrendo agli agricoltori uno strumento più efficiente per tutelare le proprie produzioni. Di seguito, le principali caratteristiche e modalità di accesso alle nuove procedure.
(Adnkronos) – Con l’avvio dell'anno 2026, il Fondo AgriCat ha implementato nuove procedure operative volte a semplificare drasticamente la denuncia dei danni causati da eventi catastrofali, con particolare riferimento a gelo, brina e siccità. La principale innovazione risiede nel passaggio da un sistema di compilazione manuale a uno basato sulla generazione automatica dei dati. La novità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Agricoltura: al via dal 2026 le nuove procedure AgriCat contro i rischi climatici.
