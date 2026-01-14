Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni | Online cercava le città dei rapper preferiti l'amica lo sapeva

Agnes Cristina Piliego, 14 anni, è scomparsa a Modena. Le indagini hanno ricostruito le sue attività online, tra cui ricerche sulle città dei rapper preferiti. L’amica della giovane era a conoscenza di alcune delle sue ricerche, che ora costituiscono parte delle piste investigative. Questa analisi della cronologia internet aiuta a comprendere gli ultimi movimenti di Agnes e a cercare eventuali elementi utili alla sua ricerca.

Partono dalla cronologia internet le ricerche di Agnes Cristina Piliego, 14 anni, scomparsa a Modena. Prima di sparire, la ragazzina cercava le grandi città dei suoi rapper preferiti. L'amica del cuore sarebbe stata informata sulle sue intenzioni.

Agnes Cristina Piliego scomparsa, ricerche anche in Romagna - Modena – Ore di profonda ansia per la scomparsa di Agnes Cristina Piliego, una ragazza di soli 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica scorsi. livingcesenatico.it

Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare, si cerca la 14enne Agnes Cristina Piliego - È scomparsa da giorni Agnes Cristina Piliego, 14 anni, uscita di nascosto di casa durante la notte tra sabato e domenica a Modena ... fanpage.it

14 anni, scomparsa da casa a Modena nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. Queste le foto diramate dai genitori. Si chiama Agnes Cristina Piliego. Se qualcuno la avvista chiami immediatamente le forze dell’ordine e cerchi di non perderla d’occhio. facebook

Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena, la studentessa di 14 anni non si trova da due giorni. L'appello della mamma: «Aiutateci» x.com

