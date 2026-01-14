AGID | SPID migra sul cloud possibili disservizi dal 16 al 18 gennaio

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha annunciato una manutenzione straordinaria dell’infrastruttura SPID dal 16 al 18 gennaio 2026. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disservizi temporanei nell’accesso ai servizi SPID. Si consiglia di pianificare di conseguenza eventuali operazioni che richiedano l’autenticazione digitale, considerando eventuali interruzioni o rallentamenti nel sistema.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sull’infrastruttura SPID nel fine settimana compreso tra il 16 e il 18 gennaio 2026. L’operazione riguarda in particolare la migrazione del Registry SPID su una nuova architettura cloud, con l’obiettivo di migliorare prestazioni, sicurezza e affidabilità del sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: La sanità comasca migra sul cloud: servizi online temporaneamente sospesi

Leggi anche: SPID obbligatorio, AGID rinnova tutto: cosa cambia nei costi e perché d’ora in poi sei obbligato ad averlo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SPID, rallentamenti e disservizi dal 16 al 18 gennaio - Tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio ci sarà un importante intervento tecnico sui server alla base dello SPID: previsti disservizi. hdblog.it