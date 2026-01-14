Nuove tensioni alla stazione di Ravenna, dove si sono registrate recenti aggressioni che evidenziano una situazione di crescente degrado e insicurezza. I sindacati segnalano un allarmante aumento di episodi violenti, sottolineando come la sicurezza nei luoghi di transito sia ormai fuori controllo. La situazione richiede interventi efficaci per garantire la tutela di chi utilizza quotidianamente questa infrastruttura.

Ravenna, 14 gennaio 2026 - Nuova giornata di tensione e paura alla stazione ferroviaria di Ravenna, dove nella mattinata di ieri si è verificata l’ennesima aggressione. Una lavoratrice della società Mast, impegnata nelle attività di appalto ferroviario, è stata vittima di un episodio di violenza a sfondo sessuale dopo essere stata inseguita e palpeggiata da un soggetto senza fissa dimora che staziona abitualmente nell’area dello scalo. Solo il tempestivo intervento di un collega ha evitato conseguenze più gravi. A denunciare con forza l’accaduto è la FIT-CISL Emilia-Romagna, che parla di una situazione ormai fuori controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e degrado alla stazione di Ravenna, i sindacati: “Sicurezza fuori controllo”

Leggi anche: Stazione | Degrado e intrusioni nell'ex hotel Corallo, la discussione in Consiglio: "Sì alla messa in sicurezza"

Leggi anche: Emergenza sicurezza in stazione: un flash mob contro il degrado

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie. Il sindacato: Molestatore denunciato tre volte; Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Ravenna, due aggressioni sessuali in stazione, allarme Fit-Cisl; «Addetta alle pulizie inseguita e palpeggiata in stazione». Terza denuncia in pochi giorni. La Cisl: «Al lavoro con il terrore di essere aggredite».

Ravenna, due aggressioni sessuali in stazione, allarme Fit-Cisl - Dopo le molestie sessuali a due donne alla stazione di Ravenna da parte di un uomo senza dimora, già denunciato tre volte per fatti ... corriereromagna.it