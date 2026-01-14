Aggressione rider a Roma fermo convalidato ma tunisini tornano liberi

Due giovani tunisini, accusati di aver aggredito un rider a Roma nella zona Termini, sono stati fermati e il loro arresto convalidato. Tuttavia, sono stati successivamente rilasciati, tornando in libertà. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza urbana e sui episodi di violenza che coinvolgono operatori di consegna. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Tornano in libertà i due giovani tunisini accusati di aver aggredito un rider sabato sera in zona Termini. Il gip ha convalidato il fermo ma ha respinto la richiesta di misura cautelare in carcere chiesta dalla procura. Secondo il giudice non sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due tunisini, accusati di .

