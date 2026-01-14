Aggredisce due fratelli con il machete in un bar | rintracciato e mandato a processo

Un uomo ha aggredito due fratelli con un machete in un bar, venendo successivamente rintracciato e mandato a processo. Dopo l’arresto, è stato rilasciato e ha fatto perdere le proprie tracce, portando la Procura di Perugia a notificare l’avviso di chiusura delle indagini. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.

Entra in un bar e aggredisce due persone con un machete, viene arrestato, rilasciato e poi sparisce. Tanto che la Procura di Perugia aveva notificato l'avviso di chiusura delle indagini al suo avvocato d'ufficio. Oggi, però, in tribunale il colpo di scena: il 39enne albanese, senza fissa dimora.

