Agenzia chiusa a Fano e donna scomparsa la figlia | I conti? Dentro non c’era nulla

A Fano, la scomparsa di Antonella Ago ha suscitato grande attenzione. La figlia, Rasha Youssef Ali, ora a Torrette, ha dichiarato che all’interno della casa non sono stati trovati oggetti di valore o indizi rilevanti. La vicenda continua a essere seguita con attenzione dalle autorità, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze della scomparsa e sui motivi che potrebbero aver portato a questa situazione.

Fano, 14 gennaio 2026 – Rasha Youssef Ali, la figlia 28enne di Antonella Ago, è a Torrette, nella casa in cui viveva con la madre prima che lei scomparisse nel nulla. “No – dice – non ho ancora avuto notizie di mia madre. Non so dove sia. I soldi? Non ho mai avuto accesso ai conti, e comunque non ci sarebbe stato nulla da prendere”. “Thailandia addio, anch’io non partirò”: le testimonianze dei clienti di Antonella Ago, irreperibile da giorni Rasha, ma lei che idea si è fatta? “Il dubbio è che le sia successo qualcosa, non so cosa, altrimenti l’avrei già detto ai carabinieri. Ma non so niente” Quando è stato l’ultimo contatto? “L’ho vista l’ultima volta il 31 dicembre, la mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

