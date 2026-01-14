Egidio, insieme a suo marito, ha conquistato il successo ad Affari Tuoi, lasciando anche Stefano De Martino colpito dall’emozione. La vittoria richiede una combinazione di fortuna, coraggio e determinazione, elementi fondamentali per affrontare questa sfida televisiva. Un traguardo importante che testimonia come, con la giusta dose di audacia, si possano raggiungere risultati significativi.

Bisogna avere fortuna, un pizzico di coraggio e tanta faccia tosta per riuscire a trionfare ad Affari Tuoi. Tutte doti che non mancano a Egidio, il pacchista arrivato dal Lazio che, assieme al marito Giuseppe, è riuscito a resistere alle tentazioni e, grazie a un compleanno fortunato, riuscire perfino a fregare lo spietato Dottore. Il finale è così emozionante che persino a Stefano De Martino – che di vittorie ne ha viste parecchie – quasi scende una lacrimuccia. Egidio sfida il dottore ad Affari Tuoi. Il concorrente chiamato al centro dello studio nella puntata di mercoledì 14 gennaio è Egidio, progettista d’interni che arriva da Fiumicino in rappresentanza del Lazio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Egidio vince con suo marito. Anche Stefano De Martino si commuove

Leggi anche: “Purtroppo è morto”. Stefano De Martino si commuove dopo l’annuncio ad Affari Tuoi

Leggi anche: Affari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Affari Tuoi, chi è Jonathan new entry del Piemonte.

Affari Tuoi, Egidio vince con suo marito. Anche Stefano De Martino si commuove - Grandi emozioni nella puntata del 14 gennaio di “Affari Tuoi”: Egidio e il marito Giuseppe tornano a casa con il ricco bottino di 50mila euro ... dilei.it