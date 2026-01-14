Affari Tuoi caos e insulti dopo la puntata | I fasci-destroidi

Dopo la recente puntata di Affari Tuoi, si sono verificati momenti di tensione tra i concorrenti, con commenti che hanno suscitato polemiche. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione: riferimenti a termini controversi e insulti indirizzati a un altro partecipante, Egidio. La situazione ha generato discussioni tra gli spettatori e sui social, evidenziando come il confronto in trasmissione possa a volte sfociare in episodi di nervosismo.

La puntata di Affari Tuoi scatena i telespettatori. O meglio, i concorrenti del programma di Rai 1. A giocare c'è Egidio. Il ragazzo arriva da Fiumicino ed è il concorrente che rappresenta il Lazio. A giocare con lui il marito Giuseppe. Quanto basta a scatenare i commenti su X: "I fasci-destroidi staranno impazzendo alla visione del concorrente con il marito", "A qualcuno starà venendo un coccolone". E ancora: "Un saluto a tutte quelle che hanno appioppato mogli alle concorrenti con i capelli corti e lanciato accuse di omofobia alla Rai", "Quando la smetteremo di stupirci (anche in positivo) eo commentare sulle coppie omosessuali, allora saremo persone liberi.

