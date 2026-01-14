Affari tuoi al posto di Herbert Ballerina | fatto fuori?

Si specula sulla possibile sostituzione di Herbert Ballerina nel ruolo di concorrente di Affari tuoi, il quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Dopo la sua partecipazione, si fa avanti l’ipotesi di un cambiamento nel cast, che potrebbe segnare la fine della sua presenza nel programma, portando a un'eventuale conclusione della sua avventura televisiva in questa trasmissione.

Potrebbe finire presto la festa di Herbert Ballerina, il comico "pacchista per caso" di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Le freddure raggelanti, i botta e risposta (più botta che risposta) con il padrone di casa, le battutacce ai poveri concorrenti che servono più a imbarazzare che a far distendere gli animi e un umorismo smesso non-sense alla Nino Frassica hanno trasformato l'ex spalla di Maccio Capatonda in vera e propria star del programma. Un valore aggiunto laddove gli angoli puramente comici, nelle scorse stagioni, erano limitati e riservati esclusivamente alla simpatia di questo o quel concorrente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

